メインシナリオ・・・17日に2024年6月3日以来の高値水準となる9.255円まで一時上昇したあと伸び悩んでいるものの、調整は限定的で、直近の高値圏にとどまっている。17日の高値9.255円を上抜いて直近の高値を更新し、2024年6月3日の高値9.290円も上抜けば、2024年5月21日の高値9.455円がターゲットになる。2024年5月21日の高値9.455円を上抜くようなら、9.500の節目を試す可能性がある。 サブシナリオ・・・一方、20日の