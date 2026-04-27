下伊那郡・阿南町の山中に母親の遺体を遺棄した疑いで逮捕された男について、警察は28日にも殺人の疑いで再逮捕する方針を固めたことが分かりました。死体遺棄の疑いで逮捕・送検されているのは宮崎県延岡市の無職、甲斐貴博容疑者（35）です。警察によりますと、甲斐容疑者は3月24日ごろ阿南町新野の山中に、母親の洋子さん（76）の遺体を遺棄した疑いが持たれています。甲斐容疑者は調べに対し「母親を殺害した」と話しているこ