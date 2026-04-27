出だしは鈍かった政治ドラマはまず当たらない。ドラマ界の定説である。過去の作品は現実味が乏しかったり、エンターテインメント性に欠けていたりしたからだ。黒木華（36）が主演しているフジテレビ系「銀河の一票」（月曜午後10時）はどうなるだろう。【高堀冬彦/放送コラムニスト、ジャーナリスト】＊＊＊【写真】ミニスカから“生脚”があらわに…「野呂佳代」の意外な一枚20日に放送された「銀河の一票」の第1回の個人視