今年のプロ野球で、ここまで最もファンを驚かせているのはヤクルトだ。昨年は優勝した阪神から26.5ゲーム差をつけられて最下位に沈み、主砲の村上宗隆がホワイトソックスへ移籍。開幕前の順位予想では大半の評論家が最下位と見ていた。だが、開幕からいきなり5連勝を飾ると勢いは衰えず、4月22日終了時点で15勝6敗、貯金9でセ・リーグ首位に立っている。【西尾典文／野球ライター】【写真】今季絶好調！ヤクルトスワローズ“先発