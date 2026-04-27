岐阜県警によると、27日午前11時45分ごろ、岐阜県美濃加茂市の駐車場で、薬物事件を捜査していた警察官が男に催涙スプレーをかけられ、うち3人が目の痛みを訴えた。男は捜査に立ち会っていた女性と車で逃走、県警が行方を追っている。