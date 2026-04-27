お笑いコンビ「ミルクボーイ」の内海崇（40）が26日放送のテレビ大阪「やすとものどこいこ!?」（日曜後3・00）に出演。人気芸人とのコンパを暴露した。同番組には「ダイアン」津田篤宏、「女と男」市川とともに出演した内海。海原やすよから「どういう関係？」と聞かれ、「市川はよく…内海はまあ、仲ええってことはない」ととぼける津田に対し、内海は「いや昔、なんかよう分からんコンパに連れて行ってくれたじゃないですか