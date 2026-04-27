日経平均株価は終値での最高値を更新し、初めて6万円台で取引を終えました。【映像】日経平均株価 終値で最高値を更新きょうの東京株式市場は取引開始直後に売り買いが交錯する展開となりましたが、AI・半導体関連銘柄が株価を押し上げ、日経平均は先週末から1000円あまり値上がりし、6万903円をつけて取引時間中の最高値を更新しました。終値は先週末より821円高い6万537円と、初めて6万円を上回り、2営業日連続で終値での