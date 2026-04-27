タレントのpeco（30）が、7歳の長男リンクくんとディズニーを満喫する姿を公開し、反響が寄せられている。【映像】“ちっちゃいryuchell”と話題 pecoの長男（複数カット）これまでもInstagramで、リンクくんとの日常を投稿してきたpeco。自宅のソファで愛犬とくつろぐ様子や、スウェットにデニムを合わせたお揃いコーデの親子ショットなどを披露し、「ちっちゃい ryuchell!!」「おでこがryuchell そっくりだね」といった声が