4月23日（木）の見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、芸人が観客の前で卑屈エピソードを披露し観客の同情を買う新企画「卑屈自慢グランプリ」の後編が放送された。クズ芸人として知られる酒井貴士（ザ・マミィ）は、愛する家族からの一言にショックを受けたエピソードを披露。妻と子が酒井に放った、あまりに強烈な言葉とは…。【映像】ザ・マミィ酒井、妻と子にキスをしたら…久保田率いる「チーム久保田」と、盛山晋