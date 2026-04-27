【第22話1】 4月25日 無料公開 第22話1を読む 【拡大画像へ】 秋田書店は4月25日、「妻か死か～敗戦国の女たち～」の第22話1をチャンピオンクロスで無料公開した。 第21話1では、必死の命乞いを続けるシノワ。しかし、その言葉はデミオには届くことなく……。 現在チャンピオンクロスでは、最新話となる第24話1も公開されている。読むには70コインが必要。 【最新話】