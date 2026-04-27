【第19話】 4月26日 公開 第19話を読む 講談社は4月26日、野良犬ロマン氏によるマンガ「ノカゼのピンクなトリセツ」の第19話「バンドマンをやめてくれないか」をヤンマガWebで公開した。 第19話では、同じゼミのマユとヒロが付きあいだすが、ヒロの浮気癖が発覚。音楽のために幸せを壊すことを辞められないヒロのクズっぷりにマユは……。 ヤンマガWeb「ノカゼのピンクなトリセツ」のペ