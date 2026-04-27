セルタのスウェーデン代表DFカール・スタルフェルトが腰痛に悩まされているようだ。スペインメディア『マルカ』は「日常生活さえ困難な状態」と伝えている。スタルフェルトは今季のラ・リーガで19試合に出場しているが、3月の国際Aマッチウィーク後は腰の痛みにより全試合メンバー外になっている。スペインメディア『エルデスマルケ』によると、今月16日のUEFAヨーロッパリーグ(EL)準々決勝第2戦のフライブルク戦に出場すべ