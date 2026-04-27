ラクスはこの日の取引終了後、２６年３月期連結業績予想について売上高を６００億円から６０２億８６００万円（前の期比２３．３％増）へ、営業利益を１６０億円から１７３億４５００万円（同７０．２％増）へ上方修正すると発表した。配当予想も３円４０銭から７円（株式分割考慮ベースで前の期２円２５銭）に増額した。 主力のクラウド事業、ＩＴ人材事業ともに堅調なため。人件費が計画を下回ったことや、費用対効