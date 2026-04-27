アンリツはこの日の取引終了後、２７年３月期連結業績予想について売上高を１４００億円（前期比１９．２％増）、営業利益を２００億円（同３４．９％増）と発表した。前期に続き営業２ケタ増益となる予想を示した。 主力の通信計測事業で、生成ＡＩの普及拡大によるデータセンターでのネットワーク高速化に向けた計測需要の拡大が引き続き追い風となる見通し。中東情勢の影響については、第１四半期まで