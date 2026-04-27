櫻坂46が、4月11日、12日に開催した『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』より、ダンスパフォーマンス映像を櫻坂46のYouTubeチャンネルにて公開した。 （関連：【画像】 武元唯衣が手がけたコレオグラフィで踊る櫻坂46） コレオグラフィを手がけたのは、14枚目シングル『The growing up train』の活動をもって卒業を発表している二期生 武元唯衣だ。 左右に分かれて鏡写しのように見えるシンメトリーな振り付けや、