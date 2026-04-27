スイスのアクロニスは現地時間の4月22日に、マネージドサービスプロバイダ（MSP）が顧客の環境全体における生成AI利用を制御して、機密データの漏洩を防止するとともに、悪意のあるプロンプト操作から保護する、監視およびセキュリティーソリューション「Acronis GenAI Protection」の提供を開始した。●AIの利用状況を監視今回、提供が開始された「Acronis GenAI Protection」は、MSPによってプロビジョニング（初期設定・導