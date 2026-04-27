【その他の画像・動画等を元記事で観る】 “キング・オブ・ポップ”＝マイケル・ジャクソンの軌跡を描く映画『Michael／マイケル』（6月12日より日本公開）。4月24日より北米と82の地域で公開初日を迎え、全世界合計で2億1740万ドルという伝記映画史上歴代No.1となるオープニング成績を記録する大ヒットスタートを切った。 そしてこのたび、大ヒットスタートを記念し、マイケル・ジャクソンのキャラクタ