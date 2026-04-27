フタバ産業 [東証Ｐ] が4月27日大引け後(16:20)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比56.9％増の208億円に拡大したが、27年3月期は前期比8.8％減の190億円に減る見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を40円→43円(前の期は38円)に増額し、今期も前期比2円増の45円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比67.3％増の58.1億円に拡大し、売上営業利益率は前