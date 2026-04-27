震度５強を観測した北海道浦幌町から中継です。私は今、浦幌町立博物館に来ています。こちらは動物たちの剥製や遺跡のレプリカなどが展示されている場所です。そして、地震の被害に遭ったのはこちら、遺跡のレプリカをガラス越しに見学できるんですけれども、あちらにひびが入っているのがわかります。博物館の持田学芸員に来ていただきました。よろしくお願いいたします。来た時というのは、こちらはどういう状況だったんでしょう