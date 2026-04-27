震度５弱を観測した北海道新冠町から中継です。少し気温も下がり肌寒くなってきた新冠町です。私がいるのは、その馬の牧場を見下ろす形、標高１８メートルほどの場所に来ています。ここ、実は津波の避難所にもなっている場所なんです。ここは普段は車１０台ほどがとめられるドライバーの休憩場所になっているんですが、先週の地震の際には、ここが埋まるほど多くの町民の方が避難していたということなんです。そして、