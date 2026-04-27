映画『レオン』や『ニキータ』で知られるフランスの俳優ジャン・レノ（77）が27日、東京・紀伊国屋書店新宿本店でデビュー小説『エマ』（U-NEXT）のサインイベントを開催し、取材会を開いた。【写真】デビュー小説を持って…笑顔で取材に応じるジャン・レノ氏『エマ』は、2024年5月に発売された。フランス本国で大ヒットし、ドラマ化決定。20を超える地域で翻訳刊行されている。日本語訳版は、あす28日に発売となる。異国情緒