映画「グラン・ブルー」や「レオン」などで知られるフランスの名優ジャン・レノが２７日、都内で、作家デビュー小説「エマ」（Ｕ−ＮＥＸＴ、２８日発売）の発売記念イベントを行った。この日は、３０人限定で、サイン本渡しと、２ショットチェキ撮影を実施。レノは「こんにちは、メルシー、ありがとう」と日本語を交えながら交流を楽しんだ。「とても感動しました。なかには涙ぐみながら感動を訴えてくださった方もいらっしゃ