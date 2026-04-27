韓国発グローバルグループ・aespaのKARINAが27日、アンバサダーに就任したキューブが運営するゴルフブランド「MARK & LONA」の発表会に登場。ゴルフウェアに身を包み、その美脚を披露した。会場ではKARINAがパターゴルフに挑戦する場面も。KARINA○KARINA「家族がゴルフが好き」と明かすイベントに登壇したキューブ代表取締役兼社長の松村智明氏はKARINAを起用した理由を聞かれ、「aespaさんの『Supernova』のMVを拝見し、KARI