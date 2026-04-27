元乃木坂４６でタレントの松村沙友理が２７日、「情報ライブミヤネ屋」（日本テレビ系）に出演した。番組では北海道旭川市の旭山動物園の焼却炉に３０代妻の遺体を遺棄した疑いがあるとして、同園勤務の３０代の男性職員を事情聴取したこと取り上げた。先月下旬に妻と連絡が取れなくなり、今月、妻の関係者が警察に相談。先週から警察が男性を聴取し「旭山動物園の焼却炉に妻の遺体を遺棄した。数時間かけて燃やした」といっ