マイケル・ジャクソンの実のおいジャファー・ジャクソンが主演を務め、マイケルの軌跡を描く映画『Michael／マイケル』（6月12日日本公開）が、4月24日より北米と82の地域で公開初日を迎え、全世界合計で2億1740万ドルという伝記映画史上歴代No.1となるオープニング成績を記録する大ヒットスタートを切った。そんな空前のヒットを記念し、このたびマイケル・ジャクソンのキャラクターポスター4種が初解禁となった。【写真】『Mic