１９８７年の第１回ラグビーＷ杯で日本代表を指揮し、社会人の旧三洋電機（現・埼玉）で監督を務めた、宮地克実（みやじ・かつみ）さんが４月２５日に死去したと、リーグワン１部の埼玉が２７日、発表した。８５歳だった。葬儀は３０日午後１２時３０分から群馬県邑楽町篠塚３１５２のセレモニーホール紫苑で執り行われる。喪主は 長男の克徳（かつのり）さん。宮地さんは１９４１年３月１０日、大阪府生まれ。同志社大から６