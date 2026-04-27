森保ジャパンの選手たちは、今週も欧州各リーグでさまざまな活躍をみせた。オランダではフェイエノールトのＦＷ上田綺世がホームのフローニンゲン戦でＰＫを含む２得点を記録。今季２５得点目でリーグ２位に９差をつけ、得点ランク首位を依然独走している。ドイツでは森保ジャパンの背番号１０に待望の一発が生まれた。フランクフルトのＭＦ堂安律が敵地でのアウクスブルク戦で、２０２６年初ゴールを決め、チームに勝ち点１を