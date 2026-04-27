◆第７１回京王杯スプリングＣ・Ｇ２（５月２日、東京競馬場・芝１４００メートル＝１着馬に安田記念優先出走権）ララマセラシオン（牡５歳、美浦・大竹正博厩舎、父カリフォルニアクローム）は、２走前の阪急杯２着馬。全４勝を挙げる大得意の１４００メートルで重賞初制覇を狙う。Ｇ１初挑戦となった前走の高松宮記念は、終始後方のまま見せ場を作れず１６着。スペシャリストが顔をそろえた中、自身キャリア初の６ハロン戦は