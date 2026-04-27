サラゴサGKエステバン・アンドラーダが相手を殴ったスペイン2部リーグ第37節のウエスカとレアル・サラゴサによるアラゴン・ダービーで衝撃的な乱闘事件が起きた。試合が行われたのは4月26日、ウエスカが1-0で勝利したが、その試合終了間際にサラゴサのGKエステバン・アンドラーダが、とんでもない暴挙に出た。スペイン紙「AS」が報じている。シーズン終盤に来て2部リーグ残留争いを繰り広げている両クラブによるダービーは、白