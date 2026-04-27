ディズニーリゾートラインにて、ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー5』の公開を記念したフリーきっぷが、2026年7月1日より発売されます。各駅の自動券売機で購入できる、特別なデザインのフリーきっぷ。パークに向かうまでの移動時間も、映画の世界観に浸ってワクワクできるアイテムです。 ディズニーリゾートライン「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」フリーきっぷ 発売日：2026年7月1日(水)販