ディズニーアンバサダーホテルのデリカフェ「チックタック・ダイナー」にて、ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー5』の公開を記念したスペシャルメニューが登場します。2026年7月1日から9月14日までの期間、映画に登場するキャラクターをイメージした、ワクワク感あふれるスペシャルドリンクをラインナップ。1950年代のダイナーをイメージした店内で、映画の世界観を感じられる特別な一杯を楽しむことができます。 デ