東京ディズニーランドにて、ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー5』の日本公開を記念したスペシャルイベント「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」が開催されます。このイベントに先駆け、2026年7月1日から「パン・ギャラクティック・ピザ・ポート」では映画の世界観を楽しめるスペシャルメニューが登場。劇中に登場するレストラン「ピザ・プラネット」をイメージした装飾やメニューなど、ファン必見のコンテンツが