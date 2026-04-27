様々な人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、『モンスターズ・インク』や人気ピクサー作品をデザインしたコレクショングッズが登場。開けるワクワクが詰まった「ブラインドBOX」仕様の竹箸とランチ巾着がラインナップされます☆ スケーター ディズニー＆ピクサー「ブラインド 竹箸・ランチ巾着」 先行発売日：2026年4月29日より「Disney THE M