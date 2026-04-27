トヨタ自動車の昨年度の世界販売が2年ぶりに過去最高を更新しました。トヨタが発表した2025年度の世界販売台数は前の年度から2％増えて1047万7325台となり、2年ぶりに過去最高を更新しました。トランプ政権関税という逆風の中でも、アメリカを中心にハイブリッド車の需要が伸びたことが全体を押し上げました。一方で、今年3月の中東向けの日本からの輸出は前の年の同じ月と比べて46.4％減って1万7122台となりました。イラン情勢悪