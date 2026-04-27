6人組ダンス＆ボーカルグループBE:FIRSTが26日、愛知・Aichi Sky Expoで開催された緑黄色社会主催の対バンイベント『緑黄色大夜祭2026』に出演した。【ライブ写真】アグレッシブなステージング！『緑黄色大夜祭2026』に出演したBE:FIRSTBE:FIRSTは「Boom Boom Back」「Mainstream」「夢中」といった代表曲を続々と披露。最新曲の「BE:FIRST ALL DAY」で圧巻のパフォーマンスを披露すると、メンバーのLEOと緑黄色社会のベーシス