日本テレビは27日、東京・汐留の同局で定例社長会見を行い、25日から放送がスタートした同局土曜午後10時枠の新報道番組「追跡取材newsLOG」について言及した。執行役員報道局解説委員長の伊佐治健氏は「このSNS時代に視聴者、そしてユーザーのニュースに対する信頼が、揺るがされている中で、私たちがニュースを伝え、そのプロセスをお見せすることで信頼を高めていきたい」というコンセプトがあると説明。「SNSによる記