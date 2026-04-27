新年度の生活の変化や寒暖差によって、「ストレス」が溜まっていませんか？科学的にイライラを解消する方法を、総合診療医の伊藤大介氏に教わります。【写真を見る】“ストレスの正体”は「デイリーハッスルズ」！？総合診療医が教える科学的なストレス解消法【ひるおび】小さなストレス「デイリーハッスルズ」春の「2大ストレス」として、・進学・人事異動・引っ越しなど「新年度」に関わるストレス・寒暖差・気圧の変化・花粉な