警察庁は今年3月下旬から4月中旬の間に、シンガポールやタイなど6つの国・地域と相互に連携して、全国の都道府県警察でオンライン上の児童ポルノに関する集中取り締まりを実施し、あわせて99人を摘発したことを公表しました。この期間、日本では「児童ポルノ撲滅に関する国際協力強化期間」と位置づけ、サイバーパトロールなど積極的な取り締まりを実施。日本の警察は、中高生25人や高校教師の男を含む14歳から72歳までの男女あわ