東京Vの滋養福浩監督（65）が27日、次戦29日の鹿島戦（味スタ）へ向けて非公開で練習した後に取材対応。「きょうはサブチームがすごくよくていいシミュレーションになった」と振り返った。鹿島は前回の対戦で0−2と完敗しているが、「前半は勝負にならなかった。スタッフと共有して、伝えるものを整理している」と修正していることを明かし、好調鹿島に臨む考えだ。また、元なでしこジャパンの日テレ東京VベレーザのDF岩清水梓