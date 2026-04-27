自民党の野田聖子衆議院議員（65）が、「重度訪問介護従業者」の資格を取得したことを明かし、注目を集めている。【映像】生後2年以上入院した息子との2ショットや胃ろうをサポートする様子2011年1月、50歳の時に長男・真輝さんを出産した野田。真輝さんは心臓などに複数の先天性の病気があり、2歳3カ月まで入院生活を送っていた。ブログでは、口から食事が取れない真輝さんのために1日4回胃ろうで食事サポートを行う様子など