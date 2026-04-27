ロシア側にウクライナと同じ戦術を活用し始めるウクライナ軍参謀本部は2026年4月23日、ロシア軍の無人艇を撃沈する映像を公開しました。【動画】発見され即撃沈！ これが、無人艇への攻撃の瞬間ですロシア軍の無人艇は、オデーサの港に接近しようとしていたとみられますが、周囲を警戒していたウクライナ海軍に発見され、速やかに撃沈されたようです。無人艇といえば、ウクライナ側が自爆型の水上ドローンなどを駆使し、ロシ