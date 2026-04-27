日本アクセスは、未発売・開発途中の食品を発売前に購入・体験できるクラウドファンディングサイト「サキニタベタイ」を4月27日にオープンした。生活者に新しい食との出会いを提供するとともに、メーカー側が発売前の製品について生活者のリアルな反応を把握できる場として提案する。近年、生活者ニーズの多様化や物価上昇を背景に、メーカーや小売業では新商品の開発リスクや導入判断の難しさが課題となっている。また、日常