はごろもフーズは、6月1日出荷分から総菜・デザート製品を値上げする。主原料である国産のさば・いわし、みかん・りんご等の価格が原料状況や需給バランスの悪化により高騰していることや、空缶などの容器資材や人件費などのコスト上昇で製造原価が悪化しているため。対象製品は総菜製品10品（さばで健康、いわしで健康、シャキッ！と大豆など）、デザート（家庭用）4品、フルーツ（業務用）5品。改定幅は参考小売価格（税抜き