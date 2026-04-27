郄瀬物産は4月から、オランダ直輸入の冷凍ドーナツ「デリーザ モンスタードーナツ」の取り扱いを開始した。業務用専用商品として、全国のホテル・レストラン向けに販売する。「デリーザ モンスタードーナツ」は鮮やかなグレーズが目を引く、見た目も味も楽しい3種のドーナツ。パーティーやティータイムを華やかに彩り、手に取るだけで気分が明るくなる遊び心の詰まったスイーツ。2月に発売したミニドーナツとあわせて