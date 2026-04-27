犬が『仮病』っぽいときにする行動5つ 犬は人のように「嘘をつこう」と考えて演技をしているわけではありません。ただ、これまでの経験から「こうすると嫌なことを避けられる」「構ってもらえる」と学習し、行動として表していることはあります。 まずは、よく見られる行動を見ていきましょう。 1.うずくまる・動かない・急に立ち止まる それまで普通にしていたのに、急にその場で固まったり、歩かなくなったりす