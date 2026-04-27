26日、長岡市山古志地区で発生した林野火災は、27日午後3時25分に鎮火が発表され、火は消し止められました。この火事で70代の男性がひじや足の裏などにやけどを負い、ドクターヘリで救急搬送されました。男性は命に別条はないとみられていますが引き続き病院で手当てを受けているということです。警察は火災の原因や焼失面積などについて調べています。