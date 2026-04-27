島耕作シリーズでおなじみの弘兼憲史氏による日本酒「獺祭」のマンガ第2弾として、「懲りない親父、世界へ挑む〜獺祭進化する伝統〜」が4月23日に発刊された。山口県出身の作者が同郷酒蔵の近年にスポットを当て、陣頭指揮を執る桜井博志会長、桜井一宏社長を中心とした同社の奮闘を描いた。西日本豪雨（2018年）からの復興、コロナ禍での試行錯誤、「最高を超える山田錦プロジェクト」、ニューヨーク酒蔵の建設、「獺祭」