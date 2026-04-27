日本道路交通情報センターによりますと、きょう（27日）午後3時20分ごろ、岡山県倉敷市笹沖の市道（駅前古城池霞橋線）で車同士が正面衝突する事故がありました。この事故により現場付近では車線規制が行われていて、北行き・南行きの両方向で約500メートルの渋滞が発生しているということです。（午後4時20分現在） 【発生場所の地図】倉敷市笹沖で車同士が正面衝突車線規制により渋滞発生中【27日午後4時20分現在