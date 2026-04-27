［J１百年構想リーグEAST第12節］川崎 ２−１ 千葉／４月25日／Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu志が高く、主体的なサッカーを――。昨季17年ぶりのJ1復帰を果たし、百年構想リーグに臨んでいるジェフの戦い方は個人的にかなり魅力的に映る。約２か月前にホームでPK戦の末に敗れた川崎とのリターンマッチでもそうだった。後方から丁寧なビルドアップを試み、相手の配置を見ながら主体的にボールを前進させ、ゴールに向かう