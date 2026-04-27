日テレ・東京ヴェルディベレーザは27日、元女子日本代表（なでしこジャパン）DF岩清水梓が今シーズン限りで引退することを発表した。輝かしい実績を誇る女子サッカー界の“レジェンド”が、また一人スパイクを脱ぐこととなった。5月16日（土）に味の素フィールド西が丘にて行われる2025−26 SOMPO WEリーグのホームゲーム最終節後には引退セレモニーが行われる予定となっている。岩清水は1986年10月14日生まれの現在39歳。東